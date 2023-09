Il teatro Europauditorium apre la stagione con Checco Zalone

Grandi performance, spettacoli di danza, concerti, musical e family-show: sono gli ingredienti del 47/mo cartellone del Teatro Europauditorium di Bologna. Si inizia il 30 settembre con Checco Zalone, nome che ha già provocato una fortissima richiesta per cui solo questo primo spettacolo sarà in trasferta all'Unipol Arena.

Situato in quell'area culturale di Bologna che comprende anche il Comunale Nouveau, il centro Congressi, la Virtus Segafredo Arena, l'Europauditorium si appresta a iniziare la prossima stagione forte dei numeri di quella da poco conclusa: 1.560 spettatori a recita per un totale di 87.400 presenze.

Dopo Checco Zalone, dal 9 ottobre si torna "in sede" con le colonne sonore del premio Oscar Hans Zimmer. A seguire il concerto della coppia Renga/Nek (16/10), un tributo al celebre disco 'Atom Heart Mother' da parte dei Pink Floyd Legend per la prima volta a Bologna il 23 ottobre. E ancora i concerti di Madame, della PFM che omaggia De André, un altro tributo questa volta agli Abba e Stefano Bollani impegnato in un trio jazz. Un progetto dedicato a Disney vedrà poi impegnata l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna in The sound of magic, il 2 e 3 dicembre, e Fantasia, il 5 e 7 gennaio.

Per i grandi show arriveranno Pio e Amedeo, Massimo Ranieri in scena col suo nuovo Tutti i sogni ancora in volo, Stefano De Martino, Angelo Pintus, Edoardo Leo e Alessandro Siani con l'edizione aggiornata del suo Extra Libertà Live Tour.

I musical cominceranno il 25 e 26 novembre con Chicago che vedrà in scena Stefania Rocca e Chiara Noschese, seguito a gennaio da Cabaret, uno spettacolo con Arturo Brachetti. A febbraio arriva il Teatro Sistina che riporterà in scena Cats di Andrew Lloyd Webber e Peter Pan-il Musical con la colonna sonora di Edoardo Bennato e l'interpretazione di Giò Di Tonno. E poi Mare Fuori - il Musical e Saranno Famosi.

La danza internazionale dal 2 al 5 novembre riporterà a Bologna la compagnia statunitense Momix con un mix dello storico repertorio di Moses Pendleton. Poi l'ormai tradizionale appuntamento con il Roberto Bolle and Friends (13 e 14/4), infine dal 3 al 5 maggio Stomp con i suoi ballerini - percussionisti - attori - acrobati.



