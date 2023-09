Ikea dona oltre 2.500 mobili agli alluvionati di maggio

La multinazionale dei mobili Ikea è impegnata nella consegna di oltre 2.500 componenti, fra armadi, letti, comodini, scaffalature e altro, che saranno donati agli alluvionati dei comuni di Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza, Imola, e del bolognese. L'iniziativa è stata presentata in mattinata al mercato ortofrutticolo di Cesena, dove negli ampi spazi coperti della struttura si trova la 'montagna' di mobili da montare e poi consegnare, grazie alla collaborazione con l'associazione Il Barco, Caritas di Faenza, Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini e fondazione Pro Solidarietate.

Presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, i sindaci di Cesena, Enzo Lattuca, e di Faenza, Massimo Isola, oltre i rappresentanti delle associazioni che provvederanno alla consegna dei materiali. "Intendiamo partecipare a ridare un senso di casa a chi l'ha perduto - ha commentato Asunta Enrile di Ikea - Questa iniziativa fa parte del nostro progetto 'Un posto da chiamare casa'. Da quando è partito, oltre 10 anni fa, Ikea ha partecipato in Italia ad oltre 750 progetti di valenza sociale".

"Continuiamo a ricevere gesti di solidarietà, come quello di Ikea - ha sottolineato il sindaco di Cesena, Lattuca - Questo non ci fa sentire soli, un aspetto morale di cui abbiamo un forte bisogno, così come i mobili, dato che quasi tutti gli alluvionati hanno dovuto buttare i loro arredamenti". "L'alluvione di maggio - ha precisato il presidente Bonaccini - è stata annoverata fra le prime tre catastrofi del 2023. In effetti in poche ore sono caduti oltre quattro miliardi e mezzo di metri cubi d'acqua. Cosa mai vista, che ha provocato danni per oltre nove miliardi di euro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA