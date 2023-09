Colpito da una trave mentre lavora, è grave nel Modenese

Un 59enne di origine tunisina è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro a Finale Emilia (Modena), nell'azienda di ceramica Atlas. Il dipendente è stato colpito da una trave di metallo alla testa e intorno alle 9 è stato trasportato dall'elicottero del 118 all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in Rianimazione, prognosi riservata. Sul posto, la Medicina del lavoro e personale della stazione dei carabinieri di Finale Emilia.

