A cent'anni dalla sua nascita, Zavoli si racconta in un film

A cent'anni dalla nascita di Sergio Zavoli, la Regione Emilia-Romagna celebra il giornalista, scrittore, politico e intellettuale romagnolo con il film 'Il sole tramonta alle spalle', per la regia di Mauro Bartoli, che verrà presentato in anteprima giovedì 21 settembre, alle 21, al cinema Fulgor di Rimini.

Nel docufilm - realizzato grazie al sostegno di Emilia-Romagna Film Commission e al contributo del Comune di Rimini e della Repubblica di San Marino - Sergio Zavoli, in due interviste inedite, racconta la propria storia, l'amicizia con Federico Fellini, il legame poetico con la sua regione e in particolare con la città di Rimini, dove si trasferì da Ravenna all'età di 4 anni. Il racconto di Zavoli, che per la prima volta interviene in modo dettagliato sul suo rapporto con Fellini e sul rapporto di entrambi con Rimini, si intreccia con le interviste ai registi Pupi Avati e Gianfranco Angelucci nonché a Gianfranco Miro Gori, storico del cinema, già direttore della Cineteca di Rimini.

Il film è stato presentato a Bologna dalla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna Emma Petitti, alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, dell'assessore alla Sanità di Rimini Kristian Gianfreda, del regista Mauro Bartoli e di Gianfranco Miro Gori, autore delle interviste.

Per Felicori "attraverso la storia di Zavoli, e i suoi rapporti con Fellini, riscopriamo la storia e la cultura della Romagna e di Rimini in particolare. Un buon viatico per Rimini che auspichiamo diventi Capitale italiana della cultura".

Bartoli ha raccontato come è nata l'idea del docufilm: "'Ho raccontato tante storie, ma nessuno ha mai raccontato la mia': è con questa frase che Zavoli ci ha salutato in occasione dell'ultimo incontro, quando andammo a trovarlo per ragionare sul progetto di fare un film su di lui, sulla sua poetica, sul suo straordinario modo di raccontare. Queste sue parole ci hanno accompagnato durante tutta la lavorazione del film". Insieme alla proiezione del film, giovedì 21, verrà presentato il libro 'Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l'immaginario riminese', a cura di Gianfranco Miro Gori, che contiene le interviste integrali realizzate per il film.



