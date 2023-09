I vestiti delle star a Bologna, da Capucci a Saint Laurent

In attesa delle prossime sfilate milanesi Donna, Galleria Cavour 1959, luogo simbolo dell'alta moda a Bologna, anticipa questo appuntamento con la mostra - visitabile dal 15 settembre al 15 ottobre - I vestiti delle star, che ripercorre la storia di Arte-Moda del Paese attraverso alcuni abiti iconici dalla collezione di Cecilia Matteucci Lavarini. La rassegna vede "in vetrina" una selezione di cinque capi dal guardaroba di varie celebrità: la mostra sarà "sottovetro" e visibile dalle ampie vetrine dello spazio centrale della Galleria.

Dell'esposizione faranno parte due abiti, uno arancio e uno rosso, di Capucci dal guardaroba di Raina Kabaivanska, donati dall'artista all'Associazione Baby Nel Cuore per beneficenza e poi, sempre per beneficenza, acquistati da Cecilia Matteucci Lavarini. L'abito rosso è degli anni '70, quello arancio degli anni '80. Sempre di Capucci, tra gli stilisti prediletti dalle star, in mostra anche un abito chiffon color glicine e una mantella di velluto blu-viola ornata di rouches in taftà del solito colore, degli anni '80, dal guardaroba dall'attrice Valentina Cortese. A completare la selezione, un vestito maculato del 1994 di Yves Saint Laurent, indossato quell'anno da Jeanne Moreau al Festival di Cannes. Cecilia Matteucci Lavarini nel suo guardaroba vanta oltre 3000 capi di couture che continua a indossare per farli vivere da "stilista di se stessa attraverso le creazioni altrui", come è stata definita.

