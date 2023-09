Coppa Davis: perde anche il doppio, Canada batte Italia 3-0

Perde anche il doppio azzurro, il Canada batte l'Italia 3-0 nella prima sfida del girone A di Coppa Davis. Dopo le sconfitte nei singolari di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, a Bologna il duo composto da Simone Bolelli e dall'esordiente in Davis Matteo Arnaldi ha ceduto ai canadesi Galarneau-Pospisil in tre set con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6 dopo quasi tre ore di gioco. Venerdì la sfida al Cile diventa fondamentale per restare in corsa per la qualificazione alle finali.



