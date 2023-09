Il Canada batte 2-0 l'Italia nella prima sfida la valida per il Gruppo A della Coppa Davis, in scena alla Unipol Arena di Bologna. Dopo la sconfitta in apertura di Lorenzo Sonego, anche Lorenzo Musetti ha perso il proprio match di singolare contro il 22enne Gabriel Diallo, col punteggio di 7-5, 6-4.



