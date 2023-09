Calci e pugni a moglie e bambino, arrestato nel Reggiano

Calci e pugni alla moglie e al figlio minore di lei: colto in flagrante dai carabinieri di Correggio (Reggio Emilia) - allertati dalla vittima - un 27enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, aggravati perché commessi in danno e alla presenza di minore, e lesioni personali aggravate.

Secondo quanto ricostruito, i maltrattamenti andavano avanti da tempo. L'ennesima lite tra i coniugi ieri mattina, intorno alle 6, culminata in una aggressione che ha causato alla donna ferite guaribili in una settimana. Poi il 27enne si sarebbe scagliato con calci e pugni anche contro il figlio, minore, di lei che ha ricevuto una prognosi di 25 giorni.

Chiamati dalla vittima, i carabinieri hanno trovato in strada mamma e figlio impauriti: il bambino in lacrime con la t-shirt strappata, un livido rosso su volto, collo, ecchimosi anche sui polsi mentre la donna - che cercava di proteggere il figlio - aveva evidenti segni di percosse sul braccio destro, oltre che sul labbro. Il 27enne era poco distante. Dopo l'aggressione delle 6 la donna si era recata in pronto soccorso ed è stato al suo rientro che il 27enne si è scagliato sul figlio per poi infierire sulla donna che lo proteggeva.

