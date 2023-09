Arrivano alla Coop le Bontà di Parma, realizzate dagli studenti

Sono prodotti 4.0 le 'Bontà di Parma', confetture, snack salati e dolci, passata di pomodoro in vendita negli Ipercoop e nelle Coop della città ducale (e dal primo ottobre di Fidenza e Salsomaggiore Terme). Sono infatti realizzati da Food Farm 4.0, il primo laboratorio territoriale per l'occupabilità in Italia nel settore agroalimentare, una realtà con sede a Parma che unisce le scuole e le aziende e permette ai ragazzi di imparare il lavoro utilizzando diverse linee per le trasformazioni agroalimentari (Bakery, Frutta e lattiero caseario).

In pratica quindi si tratta di prodotti realizzati dai ragazzi, che sono il frutto della collaborazione fra Food Factory e Coop Alleanza 3.0 con il coinvolgimento del Polo scolastico agroindustriale "Galilei-Bocchialini" e dall'Istituto Superiore Magnaghi-Solari di Salsomaggiore.

"La valorizzazione delle produzioni locali e la collaborazione con istituzioni di fondamentale importanza come quelle scolastiche - ha sottolineato il vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta alla presentazione della collaborazione - danno a questa iniziativa un ulteriore valore aggiunto per il territorio".

La Linea Bontà di Parma comprende passata di pomodoro, confettura di fragole, mele e zucca, marmellata d'arancia e ancora stick di focaccia ai cereali e semi misti; poker di farro; nuvole di meringhe; i gemelli di Fraore; biscotto Fraore; fraorette.

"Il successo delle vendite a marchio Bontà di Parma, che stiamo registrando presso i punti vendita Coop in provincia - ha spiegato Luca Ruini, Presidente Consorzio Food Farm ScpA -, conferma che anche una struttura vocata alla formazione dei ragazzi è in grado di sviluppare con successo prodotti di qualità".

Alla presentazione sono intervenuti anche la dirigente scolastica del Galilei Bocchialini, Anna Rita Sicuri, e quella del Magnaghi-Solari Chiara Pontremoli la consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 Jessica Anelli e Giovanni Pellegri, Consigliere delegato Food Farm ScpA.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA