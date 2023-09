Alla scoperta dell'oro nero di Modena, torna Acetaie aperte

Torna "Acetaie aperte", la giornata di visite guidate, degustazioni, analisi sensoriali per conoscere come si produce l'Aceto Balsamico di Modena Igp e l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop. L'appuntamento per scoprire i "segreti" dell'oro nero di Modena è domenica 24 settembre. Per l'occasione saranno aperte al pubblico con iniziative speciali 30 acetaie.

Organizzato da Le Terre del Balsamico, che unisce i Consorzi di tutela dell'Aceto Balsamico di Modena Igp e dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, l'evento è rivolto a famiglie, turisti, appassionati, professionisti. Per alcune acetaie è prevista la prenotazione, per altre è consigliata. Le informazioni su www.acetaieaperte.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA