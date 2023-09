Abodi, Coppa Davis un'occasione per misurare quanto costruito

Il match di Coppa Davis tra Italia e Canada all'Unipol Arena di Bologna "è l'ennesimo" momento d'oro per il tennis italiano, "non è la prima occasione nella quale riuscire a misurare quello che il tennis ha costruito, non soltanto nei momenti di successo in cui si accendono le luci, ma giorno dopo giorno in modo tale da arrivare a questi appuntamenti tutti preparati". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che ha assistito alla partita inaugurale tra Lorenzo Sonego e il canadese Alexis Galarneau insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e al presidente di Sport e Salute, Massimo Mezzaroma.

In platea siedono i miti del tennis Nicola Pietrangeli, al quale prima della partita è stato dedicato un momento di festa per i suoi 90 anni, e Lea Pericoli. Il commento della partita, invece, è affidato ad Adriano Panatta che assieme a Pietrangeli faceva parte della squadra italiana che vinse la Coppa Davis nel 1976.

"Bologna è una città che ama lo sport in generale e la socialità. Lo sport è uno strumento di socialità formidabile e c'è un cuore che accompagna chi gioca in campo", ha concluso Abodi.



