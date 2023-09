Via all'iter della proposta di legge dell'E-R sulla sanità

E' partito, in consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, l'iter per approvare una proposta di legge, da presentare alle Camere, per fissare il finanziamento della sanità pubblica al 7,5%. L'iniziativa, annunciata dall'assessore regionale Raffaele Donini e che è stata promossa, anche con raccolta di firme, alle feste dell'Unità, è infatti approdata in commissione, La proposta di legge, approvata dalla giunta lo scorso 31 luglio, è un inedito e si propone di sensibilizzare il parlamento al finanziamento della sanità pubblica. "Mai avremmo pensato - ha detto Donini - di arrivare a definire un atto legislativo in una situazione in cui 21 regioni su 21, stanno dicendo la stessa cosa. Qualche mese fa i presidenti di tutte le Regioni, indipendentemente dallo schieramento politico, hanno detto al ministro Schillaci che mancano 4 miliardi. Anche il ministro lo ha confermato. Ma nulla si sta muovendo e per questo abbiamo promosso un progetto di legge: spero sia approvato dal parlamento prima della legge di bilancio".

Gli altri punti cardine della legge sono il superamento per le Regioni dei vincoli di spesa per il personale sanitario e la copertura finanziaria da garantire con maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili dalla crescita economica, oppure dal contrasto all'evasione fiscale



