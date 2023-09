Una Festa della Danza per il Centro Coreografico Aterballetto

Il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto di Reggio Emilia apre le porte alla città, il 16 e 17 settembre dalle 18, per la Festa della Danza: dalla danza contemporanea al mondo hip hop, dal circo contemporaneo al balletto classico, la Festa corona il riconoscimento ministeriale come primo ed unico Centro Coreografico Nazionale.

Dopo la presentazione del nuovo cda della Fondazione Nazionale della Danza, e dei progetti in cantiere, le sale della Fonderia, sede di Aterballetto, si apriranno per vivere una maratona di performance che uniscono in modo spettacolare i diversi linguaggi della danza. E grazie alla collaborazione con Dinamico Festival, diretto da Elena Burani, si potranno ammirare le acrobazie di straordinari artisti circensi. Infine tutta la cittadinanza, dai bambini agli anziani, sarà invitata a prendere parte alla festa danzante presso lo skatepark di Piazzale Europa.

Un'occasione per celebrare l'inizio della stagione 2023/24, piena di appuntamenti: parallelamente al tour internazionale di compagnia Aterballetto, che a settembre aprirà il Festival Le Temps d'Aimer la Danse a Biarritz, proseguendo poi a Saint-Pée-sur-Nivelle ed Errenteria, la stagione in Fonderia offrirà un panorama ricco e polifonico. Dal trittico Carlo Massari, Roberto Tedesco e Adriano Bolognino con i danzatori di Opus Ballet alle vicine compagnie emiliane Michele Merola/MMCDC e Monica Casadei/Artemis Danza, dal Balletto Civile di Michela Lucenti alla sorprendente Josephine van Rheenen, autrice della compagnia De Dansers, dalle sperimentazioni del Gruppo Nanou alla forza esplosiva dei DaCru, dallo spettacolo per bambini di Sosta Palmizi al cavallo di battaglia di Aterballetto Golden Days di Johan Inger, fino ai Giovani danzatori del Corso di perfezionamento Studio XL Reggio Emilia e di Agora Coaching Project.



