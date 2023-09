Se l'attrice in scena dialoga con ChatGpt, esperimento a Modena

L'attrice chiede, ChatGpt risponde. Con "Parl-IA-moci: dialogo impossibile tra Alma e Gustav Mahler, tra un'attrice e ChatGpt" debutta il 15 settembre al Teatro San Carlo di Modena, nell'ambito del festival della Filosofia, un esperimento teatral-scientifico ideato da Diana Hobel e prodotto dagli Amici della musica di Modena con la collaborazione della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Un botta e risposta "in diretta", tra l'essere umano, Alma (Diana Hobel), e il programma di intelligenza artificiale generativa ChatGpt, che interpreterà il celebre compositore Gustav Mahler.

Un esperimento creativo - spiega la Sissa - in cui tutte le battute di scena di Mahler sono state integralmente scritte da ChatGpt, alla quale è stato chiesto di immedesimarsi nel compositore e di rivivere i momenti salienti della sua tormentata relazione con la inquieta e amatissima moglie. La novità dello spettacolo è la parte di improvvisazione, nella quale le battute che Alma e Gustav si scambieranno nasceranno da input dati sul momento, in scena e per la prima volta, a ChatGPT-Gustav che quindi potrà rispondere in modi inaspettati alle provocazioni di Alma, mostrando così potenzialità e limiti dell'intelligenza artificiale.

La macchina-Mahler sarà in grado di sostenere un dialogo sensato con l'umana Alma? Riuscirà a nascere un atto unico teatrale, scritto e recitato in diretta? In questo esperimento cercherà di farsi strada, tra frammenti di lettere, diari, sfoghi e nonsense algoritmici, la verità storica sul rapporto tra i due, il tutto accompagnato - conclude la Sissa - dalla musica del compositore austriaco, a ricordarci tormento e bellezza d'ogni grande passione.



