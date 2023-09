Premio alla carriera per Elisa al Mei di Faenza

Elisa, Manuel Agnelli, Lucio Corsi, Statuto, Gang, Dolcenera, Savana Funk, gli Alluvionati del Liscio, Veronica Rudian sono tra i primi ospiti annunciati all'edizione 2023 del Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, in programma il 6, 7 e 8 ottobre a Faenza (Ravenna).

Questa edizione, commenta Sangiorgi, "ha l'obiettivo di valorizzare e proseguire tutte quelle azioni realizzate tra musica e solidarietà nel post alluvione, inoltre è un segnare di ripartenza per il territorio. Il Mei non è un semplice festival ma è anche mostre, incontri, convegni, corsi, formazione e tanto altro ancora".

Elisa ritirerà il 7 ottobre il Premio alla carriera nel Salone dell'Arengo, in un talk con il giornalista Riccardo De Stefano in cui verranno ripercorsi i momenti salienti della sua carriera. Premi alla carriera anche per Nobraino, Gang e Statuto, ai Savana Funk migliori artisti emergenti, a Lucio Corsi, vincitore della targa Mei per il migliore artista indipendente dell'anno. In programma domenica 8, tra l'altro, la presentazione del disco 'Resurrection' di Maurizio Solieri, per anni al fianco di Vasco Rossi, e del nuovo disco del chitarrista Cristian 'Cicci' Bagnoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA