Infynito di Ferretti, yacht nato dal lavoro dopo l'alluvione

C'è una barca che racchiude dentro di sé lo spirito della rinascita dei romagnoli dopo l'alluvione di maggio. E' il Ferretti Yachts Infynito 90 che sarà svelato ufficialmente domani al Cannes Yachting Festival, che ha inaugurato oggi.

E' l'avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group, a raccontarne la storia ai cronisti a margine della conferenza stampa del Gruppo leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso, in occasione della giornata di lancio del salone nautico in Costa Azzurra.

"Oggi è una giornata di festa, ma noi abbiamo passato l'inferno quest'anno - sottolinea Galassi - abbiamo persone che hanno perso tutto e abbiamo cercato di sostenerle in ogni modo possibile. La Ferretti Infynito non aveva nessuna possibilità di arrivare a Cannes - prosegue - perché mancavano i fornitori a causa degli allagamenti, alcuni lavoratori non venivano a lavorare perché stavano cercando di rimettere a posto la casa".

Il pensiero dell'avvocato va "ai ragazzi della Romagna, che hanno pianto due giorni poi subito a lavorare. Noi abbiamo spinto perché questa barca arrivasse a Cannes proprio per loro, se lo meritavano - insiste - questi ragazzi hanno un cuore, una passione, una dedizione, si tirano su le maniche, sono eccezionali. Questa è la storia bella di quella barca, fatta da gente che piangeva in maggio".

Galassi ha anche colto l'occasione per ricordare l'investimento da 80 milioni di euro fatto a Ravenna dove "abbiamo 70 mila metri quadri di coperti da riempire; il 20% della capacità produttiva futura del gruppo Ferretti deriva proprio da Ravenna. Siamo lì perché c'è il nostro indotto, siamo sul mare, una superficie che potrebbe eventualmente in futuro espandere e perché sappiamo come lavorano le maestranze romagnole, si è visto anche con l'alluvione". Nel nuovo sito di Ravenna ci saranno 200-300 addetti.



