Flash mob Cgil a Bologna, rispetto per la sicurezza sul lavoro

"Per ricordare i morti sul lavoro vi chiedo un gesto. Avrei potuto chiedervi un minuto di silenzio, di silenzio ce n'è stato molto, ma io credo che sia il momento di fare sempre più rumore, un rumore continuo, che si sente negli scioperi che facciamo, ma anche nella nostra attività che si lega alla contrattazione. Oggi vi chiedo un gesto semplice per significare quello che stiamo facendo. La nostra assemblea si intitola 'Rispetto per il lavoro', avete dei fogli con scritto 'Rispetto' e vi chiedo di alzarli tutti insieme per dire che ci vuole rispetto per il lavoro". È così che la componente della segreteria Cgil, Francesca Re David, ha invitato i delegati del sindacato presenti all'Arena del Sole a Bologna per partecipare all'assembela nazionale del sindacato sulla contrattazione, a fare un gesto dimostrativo per protestare contro le morti sul lavoro.

I delegati e i relatori presenti sul palco, tra cui il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, hanno sollevato un cartello con scritto 'Rispetto' e sono rimasti in silenzio per un minuto. Dopo il falsh mob Re David ha proseguito con la sua relazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA