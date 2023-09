Ferretti continua a crescere, a Cannes con 5 prime mondiali

Obiettivi sempre più ambiziosi per Ferretti Group, azienda con sede a Forlì leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso. Nel triennio 2023-2025 saranno lanciate oltre 20 nuove imbarcazioni di dimensioni maggiori rispetto ai modelli del recente passato. Sempre più attenzione alla sostenibilità del prodotto, con ricerca di materiali alternativi e l'adozione di soluzioni di efficientamento energetico e diminuzione dei consumi a bordo e in navigazione.

L'occasione per fare il punto è la conferenza stampa per l'apertura del Cannes Yachting Festival (12-17 settembre), dove Ferretti si presenta con una flotta di 20 yacht, 5 première mondiali: Riva 82' Diva, Pershing GTX116, la nuova veste del Ferretti Yachts 1000 SkyDeck, Ferretti Yachts INFYNITO 90 e il debutto internazionale, dopo la presentazione a Venezia, di Wallywhy150.

Prosegue intanto la crescita a doppia cifra del Gruppo: nel primo semestre 2023 la società ha ottenuto ricavi pari a 580,8 milioni di euro (+8,6% sul primo semestre 2022), una marginalità del 14,7% (+1,2%), una posizione finanziaria netta equivalente a 320 milioni di cassa e una raccolta ordini in sei mesi di 573 milioni di euro. Il portafoglio ordini è salito a 1,410 miliardi di euro al 30 giugno scorso, in crescita di circa del 15,8% rispetto all'anno precedente (1,2 miliardi di euro).

Nel 2023, è stata anche completata la procedura di dual listing delle azioni ordinarie su Euronext Milano, affiancando la quotazione italiana a quella su Hong Kong Stock Exchange: oltre il 50% del capitale è sul mercato. A spingere ulteriormente la crescita, l'ampliamento del 20% in termini di superficie produttiva, grazie alle recenti ristrutturazioni e acquisizioni, in particolare a Ravenna, (per un totale di 425,4 migliaia di metri quadri).



