Eccellenze del cinema romeno in una rassegna a San Marino

Giornate di cinema romeno sono in programma dal 15 al 17 settembre al Cinema Concordia di Borgo Maggiore: l'evento, patrocinato dalle Segreterie di Stato Esteri e Cultura e dalla Giunta di Borgo Maggiore, è promosso dall'Ambasciata di Romania in Italia e San Marino.

La rassegna intende presentare le eccellenze della cinematografia romena, offrendo l'opportunità di scoprire il talento dei registi romeni contemporanei. Nella prima giornata verrà proiettato il film "Le nozze mute" del regista Horatiu Malaele, che sarà presente per incontrare il pubblico. Sabato sarà la volta di "Marocco" di Emanuel Parvu e di "Gente per Bene" di Paul Negoescu. Domenica verranno proposti "La scala", realizzato da Vlad Paunescu, e "La gomera", di Corneliu Porumboiu. L'ingresso a tutte le proiezioni è libero e i film saranno presentati in lingua originale, con sottotitoli in italiano.



