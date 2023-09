Aveva violentato 4 donne a Reggio Emilia, arrestato in Francia

E' stato rintracciato in Francia, grazie all' attività di indagine della Polizia di Stato di Reggio Emilia diretta dal procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci, il presunto autore di quattro violenze sessuali consumate, in rapida sequenza, in quella provincia, vittime giovani donne che passeggiavano sulla camminata "Lungo Crostolo".

L'arrestato, già detenuto in Francia per reati della stessa tipologia, è sospettato di avere commesso due ulteriori violenze sessuali in Germania ed è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attraverso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato.



