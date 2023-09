Ferrara Film Festival, quaranta eventi e premio a Giannini

L'ottava edizione del Ferrara Film Festival, in programma dal 16 al 23 settembre, proporrà 40 eventi in otto giorni di kermesse, con ventimila presenze attese, 35 film in concorso su oltre 2500 iscritti provenienti da 42 Paesi, 19 anteprime di cui 7 mondiali, 4 europee e 8 italiane, e tre proiezioni fuori concorso. Annunciato dagli organizzatori anche un parterre da tappeto rosso, come quello che accompagnerà gli ospiti fino all'ingresso del Teatro Nuovo, centro nevralgico del Festival insieme a Piazza Trento e Trieste, hub principale della manifestazione, nella quale sarà allestito l'animato Cine-Village. Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Lucrezia Lante della Rovere, Steven Bauer, Edoardo Leo, Jane Alexander, Stefano Fresi, Marco Leonardi e Manuela Arcuri sono alcuni dei volti noti di questa edizione, pronta ad alzare il sipario con la consegna del Dragone d'Oro alla Carriera a Giancarlo Giannini, che ha recentemente ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. E poi la giuria presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios, partner del Festival, e formata dagli attori Martina Stella e Francesco Montanari, dal regista Luca Ribuoli, dalla costumista Nicoletta Ercole, dallo scenografo Tonino Zera e dal fotografo e direttore della fotografia Roberto Rocco: sabato 23 settembre la cerimonia di premiazione che assegnerà i Golden Dragon Awards 2023. Ci sarà spazio anche per l'arte nella mostra di Danilo Sciorilli, con le opere presenti in Countdown, cortometraggio che sarà proiettato in loop nei momenti di pausa tra le proiezioni, e i manifesti d'autore che riempiranno la città. E torna l'appuntamento Unicef Italia, per parlare di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso il grande schermo.



