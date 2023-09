Bonaccini: i cittadini devono ricevere i rimborsi

"Il governo è venuto in Romagna e ha detto che rimborserà il 100% dei danni provocati dall'alluvione, come avvenuto per il terremoto che ha colpito l'Emilia nel 2012. Ad oggi mancano alcuni miliardi, dicono che arriveranno, io voglio avere fiducia. A me, come ha detto qualcuno, della visibilità non interessa niente, interessa che i cittadini che hanno perso tutto ricevano quello meritano come avvenuto con il terremoto". Lo ha detto, parlando del post alluvione, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

"I danni certificati dal governo - ha detto parlando a Tagadà su La7 - sono 8,5 miliardi, ne sono stati stanziati poco più di 4 miliardi nei tre anni, quindi mancano la metà delle risorse che servono. Intanto bisognerebbe che fossero esigibili quelli per gli interventi urgenti di quest'anno perché se i cantieri non chiudono entro quest'anno si rischiano ulteriori danni. Poco più di un miliardo di questi fondi non sono nelle disponibilità di Figliuolo, bisogna che il governa metta quel miliardo nelle mani del commissario. Poi usare, come chiediamo da mesi, il credito d'imposta. Il governo nn ha ancora indicato quali sono le perizie da fare, mancano i moduli, cittadini e imprese non sanno ancora come devono periziare i danni che hanno subito".





