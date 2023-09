Tenta di avvelenare l'anziana madre e si uccide a Bologna

Una donna di 63 anni ha tentato di uccidere l'anziana madre e poi si è tolta la vita, gettandosi dal quinto piano. E' successo nel pomeriggio a Bologna, zona Corticella, dove sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti, e il 118. La donna, con problemi di depressione, dopo aver fatto la spesa è rientrata a casa e ha somministrato alla madre un mix di farmaci e poi si è gettata da una finestra. L'anziana, 86enne, è stata soccorsa in tempo, nell'appartamento a fianco, e portata in ambulanza in ospedale e non è in pericolo di vita. E' stato trovato un biglietto, scritto dalla 63enne.



