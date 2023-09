Al Meis di Ferrara arrivano due pergamene del Settecento

Due importanti Ketubbot (contratti matrimoniali) di Casale Monferrato e Modena, vergate su pergamena nel diciottesimo secolo sono state svelate, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis di Ferrara.

Le due significative opere d'arte, che entrano a fare parte dell'esposizione permanente, sono state acquistate con i fondi destinati all'implementazione della collezione del museo.

"Abbiamo aspettato questa lieta e pertinente occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica il cui tema centrale è la bellezza - dice il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto - per presentare al pubblico queste pergamene decorate finemente che rappresentano bene l'amore per il bello e l'estetica che il mondo ebraico italiano coltivava anche nel periodo della segregazione nei ghetti".



