A Bologna una pedalata con Moser aspettando il Tour de France

Circa 500 ciclisti amatoriali hanno accolto, a Bologna, il campione del mondo Francesco Moser, per la 'Ciclolame', una pedalata di 8 km, dal Centrolame di via Marco Polo a Bologna. Una delle tante iniziative che scandisce l'attesa alla tappa del Tour de France, che arriverà a Bologna il 30 giugno. Con Moser, l'assessora allo sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi e Bruce Vergara, capo area Emilia del gruppo Igd.

"Il Tour de France rappresenta una grande opportunità per Bologna e per l'Emilia. Anche perché è la prima volta che parte dell'Italia e quindi sul nostro paese ci sarà una grande attenzione da parte dei media di tutto il Mondo". Il campione trentino ha ricordato il suo esordio al Tour nel 1975, quando, giovanissimo, superò nel cronoprologo di Charleroi, proprio nel suo Belgio, niente meno che Eddy Merckx, conquistando la maglia gialla e mantenendola per una settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA