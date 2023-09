Vacanza a Termoli saltò, a disabili il 'benvenuto' in Comune

Non avevano trovato un albergo a Termoli (Campobasso) in grado di ospitarli lo scorso marzo, ricevendo un "no" da 10 strutture, oggi sono tornati, invitati dal Comune e accolti in sala consiliare. Dieci disabili dell'associazione "Il Tulipano" di Sassuolo (Modena) la scorsa primavera non avevano potuto trascorrere qualche giorno nella città molisana perché gli alberghi ai quali si erano rivolti non erano attrezzati per accogliere disabili in carrozzina.

L'assessore comunale alle Politiche sociali si mise allora in contatto con l'associazione, oggi la cerimonia di accoglienza in Comune a Termoli. A ospitare il gruppo nel fine settimana sarà un albergo nella vicina Campomarino lido (Campobasso).

"Visiteremo Termoli oggi, finalmente. Abbiamo avuto una bella accoglienza. Non penso più alla disavventura, però, al momento dell'accaduto l'impatto non è stato dei migliori - dichiara Graziella Venturelli dell'Associazione Il Tulipano - Ora tutto è passato".

"Quanto accaduto non rispetta la nostra cultura - dichiara l'assessore Ciciola - Mi sono subito messa in contatto con l'associazione e Graziella. Ho portato a lei le scuse dell'Amministrazione e della città. Lei ha compreso perché è una persona speciale. Non abbiamo potuto ospitarli qui perché si era già fatto avanti l'albergatore di Campomarino Lino Vileno. La loro associazione ha progetti bellissimi e ci può essere integrazione con il nostro centro San Damiano. Andremo noi prossimamente a Sassuolo e loro torneranno il prossimo anno. E' un inizio di lavoro e collaborazione. E' un bel punto di partenza". Proposto dunque il gemellaggio tra l'associazione Il Tulipano e il Centro San Damiano di Termoli che ospita disabili dai 18 ai 70 anni dove operano psicologi, assistenti sociali ed educatori.



