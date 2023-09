Jorge Martin su Ducati Pramac ha conquistato la pole position nel Gran Premio di San Marino classe MotoGp a Misano. Terza posizione per il campione del mondo della Ducati Francesco Bagnaia, mentre è seconda l'altra Ducati non ufficiale di Marco Bezzecchi. Parte quarta l'Aprilia di Maverick Vinales. Oggi da non perdere anche la Sprint Race alle 15. Domani la gara della MotoGP alle 14.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA