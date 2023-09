Moto: Bagnaia 'contento della prima fila, non era scontato'

"Sono molto contento. Non era scontato andare così, è una situazione abbastanza difficile.

Comunque stamattina siamo riusciti ad essere veloci. Jorge ha fatto qualcosa di incredibile secondo me, da analizzare. Per fortuna lui è in Ducati, così almeno abbiamo i dati da controllare. Al momento la cosa più importante è essere in prima fila ed è qualcosa di grande": così Francesco Bagnaia al termine delle qualifiche per il gran premio di San Marino, ai microfoni di Sky Sport.

"Sono dietro ai miei principali avversari, quindi sarà interessante. Non so come sono messo a livello di durata fisica, ma 13 giri dovrei averli oggi - ha aggiunto il pilota della Ducati tornato in pista ieri dopo il terribile incidente di domenica a Barcellona - Sinceramente pensavo di stare meglio rispetto a ieri ed invece non ho migliorato tanto. Non riesco a piegare il ginocchio, quindi sono in una posizione un po' scomoda in tutte le curve a destra, però sappiamo il limite che posso avere e lavoriamo per trovare una soluzione".



