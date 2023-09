Moto: a Misano non solo motori, ma anche tanto divertimento

Il countdown verso il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall'8 al 10 settembre nel Misano World Circuit Marco Simoncelli, era già partito l'11 luglio con la presentazione del poster 2023 con il logo del GP, realizzato da Aldo Drudi, e l'annuncio di un accordo pluriennale con Red Bull.

Ora l'attesa è finalmente terminata perché per tutto il week end, la Romagna sarà l'ombelico del mondo dei motori e del divertimento.

Dopo la celebre Ruota Panoramica di Rimini, con la Riders Night, una sorta di paradiso per gli appassionati di moto, con simulatori, Showbike MotoGP e tanto altro, sabato sera, a Misano, ci sarà la serata Memorabilia del Cocoricò, eccezionalmente ospitata negli spazi del circuito. Si tratta di uno degli eventi più iconici organizzati dalla mitica discoteca di Riccione, nato addirittura nel 1995. Si alterneranno i Dj che hanno fatto la storia del locale: Cirillo, Saccoman, Ricci DJ, Principe Maurice, Claudio Di Rocco e Federica Baby Doll, ma saliranno sul palco di questa straordinaria edizione anche due icone mondiali dell'elettronica: il produttore e dj tedesco Timo Maas e, da New York, il leggendario maestro del mixer Danny Tenaglia.

A portare subito in pista tutti gli appassionati della Moto GP un video inedito e immersivo, girato con un drone sulla pista del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il giro di ricognizione, ripreso alla velocità di 150km/h., contiene anche una serie di infografiche che riportano alcune curiosità sul celebre circuito romagnolo.

Dunque è tutto pronto per un week end ad alto tasso adrenalico.

Come da programmadomenica si partirà con la Moto3 alle ore 11:00; a seguire la Moto2 alle 12.15 e, infine, la MotoGP alle 14:00.



