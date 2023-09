Umberto Boccioni 'Prima del Futurismo', 200 opere in mostra

Quasi duecento opere, tra cui spiccano alcuni capolavori assoluti dell'artista, raccontano Umberto Boccioni 'Prima del Futurismo' in una mostra alla Fondazione Magnani-Rocca, a Mamiano di Traversetolo (Parma), dal 9 settembre al 10 dicembre. L'esposizione si sofferma sulla figura del giovane Boccioni e sugli anni della formazione affrontando i diversi momenti della sua attività, dalla primissima esperienza a Roma, a partire dal 1899, sino agli esiti pittorici immediatamente precedenti l'elaborazione del Manifesto dei pittori futuristi nella primavera del 1910. Un decennio cruciale in cui Boccioni sperimenta tecniche e stili alla ricerca di un linguaggio originale e attento agli stimoli delle nascenti avanguardie.

La mostra vuole non solo documentare il carattere eterogeneo della produzione boccioniana, ma soprattutto ricostruire i contesti artistici e culturali nei quali l'artista operava.

Viene così fatta luce sulle vicende artistiche tra il 1902 e il 1910, offrendo un panorama più ampio su un periodo fondamentale per l'attività di Boccioni che permette di porre in prospettiva lo svolgersi della sua ricerca.

La mostra è suddivisa in tre sezioni geografiche legate alle città che hanno rappresentato punti di riferimento formativi per l'artista: Roma, Venezia e Milano.



