Prima esecuzione moderna per Il Filarmindo di Ridolfo Campeggi

L'associazione "Conoscere la Musica" riprende l'attività l'11 settembre alle 20.30 alla Rocca di Dozza, nel bolognese, con la prima esecuzione moderna del Filarmindo, favola pastorale del 1605 di Ridolfo Campeggi e L'aurora ingannata, intermedi in musica di Girolamo Giacobbi, eseguiti dal gruppo Teatro Antico e dalla Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore di Bologna diretti da Roberto Cascio.

Il Filarmindo fu una celebre opera teatrale del 1605 di Ridolfo Campeggi, conte di Dozza, che tra gli atti prevede gli intermedi musicali de L'aurora ingannata composta dal maestro di cappella di San Petronio, Girolamo Giacobbi. Entrambe le opere ebbero grande successo all'epoca: Il Filarmindo fu rappresentato in diverse città d'Italia, mentre l'Aurora ingannata si distingue per essere stata la prima produzione bolognese concepita sull'esempio del nuovo modo di coniugare musica e teatro introdotto dalle prime rappresentazioni fiorentine e romane. Siamo agli albori dell'opera lirica a fine Cinquecento e primi del Seicento. Anche a Bologna queste primigenie forme d'opera mietevano enormi successi: il Filarmindo, in particolare, fu eseguito per la prima volta nel 1605 a Palazzo Zoppi, in strada Maggiore in occasione dei festeggiamenti dell'Accademia dei Gelati per le nozze di Ferdinando Riario, detto Il Soave, con Laura Pepoli.

L'Accademia dei Gelati fu tra le più raffinate e importanti riunioni culturali bolognesi. Fondata nel 1588, rimase attiva fino all'epoca del governo napoleonico della città di fine '700.

Teatro e musica, dunque, attraverso le arie e i brani strumentali dell'Aurora ingannata, suddivisa in quattro parti, a mo' di intervallo tra i cinque atti del Filarmindo, posta in musica nel nuovo stile del primo Seicento, il recitar cantando.

Mentre degli intermedi dell'Aurora Ingannata si conoscono esecuzioni moderne, Il Filarmindo, in tempi moderni, non risulta mai essere stato rappresentato e tanto meno nella versione unitaria così come concepita in origine. Fra le scene sono previste anche musiche dei compositori bolognesi Adriano Banchieri e Alessandro Piccinini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA