Non fanno scontrini a Rimini, centinaia di chiamate alla Finanza

Scontrini irregolari, lavoro nero e ricariche per sigarette elettroniche di contrabbando nel bilancio estivo 2023 del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini che ha messo 220 militari di cui 80 provenienti in rafforzamento da altri reparti.

Oltre 280 gli interventi in materia di scontrini e ricevute fiscali, scaturiti anche da segnalazioni al numero 117. Sono stati 88 gli operatori economici verbalizzati per l'omessa registrazione di corrispettivi o la mancata comunicazione degli incassi giornalieri anche se regolarmente annotati nel misuratore fiscale, con sanzioni minime applicabili per 44.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA