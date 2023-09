I punti spesa diventano fondi per la lotta ai tumori

Serviranno fra l'altro ad acquistare nuovi macchinari per il Laboratorio di Terapie Cellulari Somatiche dell'IRST e mettere a punto una nuova tecnica chirurgica video-endoscopica nelle mastectomie i fondi donati dai soci Coop dell'Emilia-Romagna alla ricerca contro il cancro attraverso la raccolta punti spesa.

In regione sono stati raccolti in tutto 45 mila euro con la donazione dei punti spesa (un euro ogni 50 punti), circa la metà dei 106 mila euro realizzati a livello nazionale. La cifra oggi nella sede di Legacoop è stata consegnata simbolicamente dal presidente di Alleanza Coop 3.0 Mario Cifilello all'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

In Romagna, 15 mila euro sono destinati all'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori Dino Amadori per aumentare la dotazione strumentale del Laboratorio di Terapie Cellulari Somatiche,.

A Bologna, 10 mila euro sono per l'Associazione Susan Komen per implementare una nuova tecnica chirurgica video-endoscopica che riguarda le donne con tumore al seno, mentre cinquemila per l'Associazione di Volontariato Giulia ODV di Ferrara, impegnata nel seguire più di 30 famiglie con membri adulti o bambini affetti da tumore.

Nella parte Ovest della regione, 3.800 euro sono stati dati alla LILT di Piacenza e altrettanti all' ODV di Parma, alla Fondazione Grade Onlus di Reggio Emilia e a Modena 3.800 euro alla Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro ODV.

"Voglio ringraziare i nostri soci che, ancora una volta, con il loro impegno hanno dimostrato non solo grande generosità, ma anche che la cooperazione di consumo non distribuisce solo merci e prodotti ma - ha osservato il presidente Cifiello - è operosamente guidata da un profondo senso di responsabilità sociale".

Dal canto suo, l'assessore regionale ha ringraziato per "questa sensibilità e per la possibilità di contribuire ulteriormente alla ricerca e alla cura oncologica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA