Figurina solidale dedicata a Salvator Allende e Victor Jara

È dedicata a Salvator Allende e Victor Jara, a cinquant'anni dal colpo di Stato in Cile, la 'figurina solidale' numero 39, realizzata in una prima edizione numerata di 119 copie, che verrà presentata il 9 settembre alle 19 alla festa 'Balla e Difendi' di Bosco Albergati (Modena). Il disegno è stato realizzato dalla fumettista marchigiana Mabel Morri, già autrice della fumetto card 35 dei fratelli ciclisti Cervellati, deportati e uccisi a Mauthausen: la fumetto card è liberamente tratta dalla graphic novel 'Cile-Da Allende alla Nuova Costituzione', di Elena Basso, con i disegni della stessa Mabel Morri. La cartolina è disponibile al prezzo di 5 euro più spese di spedizione: con questa figurina solidale sarà possibile sostenere il progetto 'Adotta con la fugurina' e iniziative in Sud America e Africa.

Salvador Allende diventa presidente del Cile il 4 settembre 1970, democraticamente eletto con il 36% dei suffragi e a capo di una coalizione di sinistra. L'11 settembre 1973 il governo viene rovesciato da un colpo di stato: Allende morirà lo stesso giorno del golpe, durante l'attacco al palazzo presidenziale.

Victor Jara è stato tra i più grandi cantautori del Sud America, musicista, regista teatrale, poeta, insegnante all'Università. Nato nel 1932, volto e voce durante la campagna elettorale di Allende nel 1970, fu arrestato e portato allo stadio di Santiago, che ora porta il suo nome ma che allora era teatro della ferocia della dittatura. Jara viene torturato e gli vengono anche spezzate le mani, invitandolo poi a provare a suonare. Morirà il 16 settembre 1973. 'Venceremos' è una canzone simbolo di quel periodo di grande speranza per il popolo cileno, prima che venisse stravolta dalla violenza della dittatura militare.



