Dopo l'alluvione e gli strumenti distrutti canta alla festa dell'Unità

Ci sarà anche il pianoforte acquistato grazie alle donazioni ricevute dopo l'alluvione, sul palco della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna insieme al musicista cantautore romagnolo Vittorio Bonetti.

La casa dell'artista a Villanova di Bagnacavallo, nel ravennate, era stata inondata il 3 maggio con la rottura dell'argine del fiume Lamone: un metro d'acqua nella sala piena degli strumenti musicali di una vita, in gran parte andati perduti. Ad aggravare la situazione, la seconda alluvione del 16 maggio che ha ulteriormente danneggiato ciò che Bonetti era riuscito a mettere in salvo. Su suggerimento della figlia, ha così deciso di chiedere aiuto sulla piattaforma GoFundMe per ripristinare la strumentazione e sistemare i danni. Sono stati raccolti oltre 13mila euro grazie a 280 donazioni.

"Avevo perso due pianoforti, i mixer, registratori, chitarre, gli amplificatori, anche vecchi strumenti che non usavo più, ma che erano un pezzo della mia storia - racconta Bonetti - sono riuscito a comprare un nuovo bel pianoforte e altri strumenti che mi hanno consentito di ripartire con le serate. Sono molto felice del sostegno che ho ricevuto, non mi aspettavo un riscontro così, da solo non ci sarei mai riuscito".

In serata suonerà nell'area piano bar della Festa dem e tornerà sul palco anche l'11 settembre con la sua band per il progetto 'Viaggi e Miraggi'. Una vita per la musica quella di Bonetti, ormai da quarant'anni a portare la canzone italiana in giro per l'Italia, ospite immancabile alle Feste dell'Unità.

La ribalta televisiva si è accesa per lui nel 2021 con il successo ottenuto nella partecipazione a The Voice Senior Italia: "Ho anche duettato con Gigi D'Alessio in Disperato erotico stomp di Lucio Dalla - ricorda - mi hanno chiesto se io fossi quel "Bonetti" citato nella canzone - sorride - non sono io, anche se una volta per entrare a un concerto di Dalla, con il locale al completo, mi sono spacciato per il suo amico, ho mostrato la carta d'identità e mi hanno fatto passare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA