Contro gli stereotipi di genere, nasce Sport Festival

L'ottava edizione di Entroterre Festival, della Fondazione Entroterre (oltre 100 eventi in 4 mesi tra Emilia, Toscana e Lazio) si conclude il 14 settembre alle 20:30 al Teatro Comunale Nouveau di Bologna con la prima edizione di Sport Festival, nuovo format di talk show e spettacolo realizzato in collaborazione con il Settore Sport del Comune di Bologna. Sport Festival vuole celebrare i valori universali dello sport accostati, in una prospettiva interdisciplinare, ai comuni valori espressi dal mondo dello spettacolo e della cultura.

"Un modo di fare cultura di comunità che è proprio della nostra città", ha detto alla presentazione l'assessore allo sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. Particolare riguardo va alle tematiche dell'affermazione femminile, dei diritti delle minoranze, dell'attenzione ai bisogni e al benessere della persona alla luce dei principi di sostenibilità ambientale ed accessibilità sociale. Una serata a ingresso gratuito con ospiti dal mondo della musica, del teatro, del cinema, riuniti da una comunanza di intenti e valori che va al di là dell'appartenenza a settori professionali apparentemente distanti.

Protagonisti del talk show iniziale, moderato dal giornalista Luca Damiani, l'attrice Elena Sofia Ricci, l'atleta paralimpica della Nazionale di Sitting Volley Eva Ceccatelli e Paola Paggi, protagonista della Nazionale di Volley Femminile vincitrice del primo oro ai campionati mondiali di Berlino nel 2002; insieme a loro anche ospiti a sorpresa. Al talk seguirà "No Wags - Il Calcio non è uno Sport per Signorine", uno spettacolo di Piji Siciliani con un testo ironico e leggero che racconta cent'anni di sessismo e di emancipazione femminile nello sport più maschilista di tutti: il calcio. Per garantire il massimo della sostenibilità e partecipazione all'evento, lo spettacolo sarà sovratitolato e doppiato in Lis.



