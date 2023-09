Al via Si Fest, più longevo festival italiano di fotografia

Inaugurata la 32/a edizione del Si Fest, il più longevo tra i festival italiani di fotografia, in programma a Savignano sul Rubicone (Forlì -Cesena) fino al 10 settembre e nei weekend del 16-17 e 23-24 settembre. Le mostre sono distribuite in tutto il centro storico, attorno a tre sedi principali: le scuole elementari e medie e il Consorzio di Bonifica. Quest'ultimo ospita la mostra che dà il nome all'edizione 2023 del festival, Testimone oculare. Ideato dal direttore artistico Alex Majoli e organizzato in collaborazione con la Casa circondariale di Forlì, Testimone oculare è un progetto speciale che mette quattro fotografi professionisti (Arianna Arcara, Cristina De Middel, Lorenzo Vitturi e Marco Zanella) al servizio di un gruppo di persone detenute per documentare ciò che ognuna di queste desidera vedere del mondo esterno. Abbattendo i confini del carcere, la fotografia si fa strumento di riscatto e integrazione sociale, per contrastare un'emarginazione contraria ai principi stessi della giustizia. Nel weekend inaugurale, al percorso espositivo si affiancano eventi speciali e live: dj set di Alex Montanaro, Nicholas Remondino in concerto, live con Alessandra Novaga, Enrico Malatesta e Nicola Ratti. Ed ancora, Sabla, Dan Kinzelman, Kratu e Carolina Martines.



