A Cesena il primo festival italiano sui temi del benessere

Prende il via MFest 2023, il primo festival italiano del benessere di corpo, mente e spirito: una vera e propria rivoluzione gentile, che parte da un crescente movimento di idee e valori per il benessere individuale e globale. Si terrà alla fiera di Cesena il 23 e 24 settembre, due giornate dedicate al tema del cambiamento, personale e collettivo, per tutti coloro che sentono il bisogno di vivere in modo sostenibile, naturale, e circondati dalla bellezza in tutte le sue forme.

In programma dieci conferenze con esperti da tutta Italia sui temi del benessere, in particolare quelli legati all'alimentazione sana e naturale e alla salute fisica, psicologica ed emotiva. Il festival prevede oltre 200 stand di alimenti bio, libri, cosmesi naturale, artigianato: ci saranno musica dal vivo e artisti di strada, una sala conferenze con 400 posti a sedere, uno spazio dedicato ai bambini con giochi e laboratori, un'area destinata al benessere animale con esperti di cure e relazioni. Due gli spettacoli teatrali: sabato mattina con Roberto Mercadini e sabato sera con il monologo di Arianna Porcelli Safonov, ad ingresso gratuito. Ma il programma include anche showcooking con chef e influencer di cucina veg, macrobiotica, biologica, naturale.

"MFest è soprattutto un'opportunità per consolidare il pensiero critico, il sentire di tante persone - dice Francesco Rosso, ideatore e organizzatore -. La nostra missione è quella di trasmettere messaggi, stili di vita alternativi, modelli di comportamento, esperienze da condividere che ci permettano di creare un cambiamento possibile, che riduca inutili sprechi di risorse naturali e di energie non più sostenibili. Chi arriva al festival ha la sensazione di entrare in un mondo diverso, in una bolla dove si respira armonia e bellezza, dove il coinvolgimento nasce dalle esperienze. Si partecipa a spettacoli, conferenze, degustazioni, pratiche di meditazione. Ci rivolgiamo direttamente alle persone, non alle imprese. E l'anima del Festival è questa".



