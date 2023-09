A Bologna nuova occupazione abitativa del collettivo Plat

Nuova occupazione abitativa a Bologna per il collettivo Plat (Piattaforma di intervento sociale), che da via Raimondi 'trasloca' in via di Corticella 115, per permettere nell'edificio occupato lo scorso aprile con 12 famiglie l'inizio dei lavori di ristrutturazione per farne alloggi popolari con fondi Pnrr.

"Questi lavori in via Raimondi inizieranno oggi. Come ovvio - spiega lo stesso collettivo sui social network - non abbiamo nessun interesse a ostacolare questi lavori, che anzi vanno nella direzione che auspichiamo, quella del recupero e del rilancio dell'edilizia residenziale pubblica per l'abitare popolare".

Nei giorni scorsi, spiega ancora il collettivo, in vista dell'inizio dei lavori, c'era stato un tavolo con l'amministrazione comunale per trovare un'alternativa alle famiglie che abitano in via Raimondi, ma il dialogo "non ha al momento dato l'esito sperato". Per questo motivo stamattina è scattata la nuova occupazione in via di Corticella.

"L'assemblea di via Raimondi ha quindi deciso di rifiutare queste soluzioni non degne e fare un passaggio collettivo ulteriore per dare continuità alla percorso di lotta e trattativa. È stata una piccola bambina a trovare il nome: 'La strategia della lumaca'. In fondo i palazzi sono solo dei gusci, l'importante è quello che ci vive dentro, e quindi cambiamo guscio".



