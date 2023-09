L'orchestra delle donne arabe apre il Festival Aperto

La quindicesima edizione del Festival Aperto della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia (sostenuto anche dal Reggio Parma Festival) si apre il 23 settembre alle 20.30 al Teatro Valli con una festa in musica dedicata all'universo femminile multiculturale: "She / هي / Elle / Lei - Voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia" è il titolo del concerto che l'orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar'à terrà assieme all'Orchestra di Piazza Vittorio, prima formazione musicale multiculturale italiana, e a Ginevra Di Marco, tra le voci più rappresentative di un immaginario aperto alle culture.

Sul palco un ensemble di quindici strumentiste, strumentisti e cantanti portatori delle affascinanti esperienze culturali e musicali dell'area mediterranea per una serata che sarà un immenso panorama di suoni, melodie e ritmi. Oltre a quella di Ginevra di Marco, si ascolteranno le voci di Yasemin Sannino (Turchia), Nadia Emam (Italia/Egitto), Hana Hachana e Houcine Ataa (Tunisia), Carlos Paz (Ecuador). Gli arrangiamenti delle musiche sono stati realizzati da Ziad Trabelsi e Pino Pecorelli.

Il Festival Aperto (23 settembre - 19 novembre), con il sottotitolo "Algoritmo popolare", presenta 35 spettacoli per 45 repliche complessive con 8 prime assolute e italiane. Concerti, opere, performance, coreografie, installazioni, spettacoli e multimedia comprendenti il nuovo progetto firmato dalla Compagnie Maguy Marin, l'ensemble della violinista Viktoria Mullova, la MM Contemporary Dance, Aterballetto, i 70 anni di John Zorn, ospite e protagonista di una maratona di musica tra Modena, Reggio Emilia e Bologna, i Cccp - Fedeli alla linea, un concerto in ricordo di due protagonisti centrali della musica del Novecento, Luciano Berio e Cathy Berberian, rispettivamente a 20 e 40 anni dalla scomparsa.



