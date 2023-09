In mostra le 700 copertine originali di Linus dal 1965

Una mostra raccoglie le 700 copertine originali di Linus, la rivista più longeva di fumetto, dal 1965 ad oggi e sarà visitabile al Castello Estense di Ferrara dall'8 settembre al 26 dicembre. L'esposizione attraversa i 58 anni della rivista, concepita in occasione del centenario della nascita di Charles M. Schulz, l'autore dei mitici Peanuts: da Giovanni Gandini, Umberto Eco e Oreste del Buono, fino all'attuale direzione di Elisabetta Sgarbi e Igort, la mostra è un viaggio nel colore, nelle idee, nella storia d'Italia, seguendo la rivoluzione a fumetti di Linus che ha contribuito a fare la storia culturale del nostro Paese.

Nella coraggiosa impresa della casa editrice La nave di Teseo, diretta da Elisabetta Sgarbi, rientra anche Linus, "campione di libertà quando io ero chiuso nel carcere del collegio salesiano Manfredini di Este", commenta il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. "Le mie inquietudini, il mio spirito di ribellione, che si è configurato come un carattere distintivo negli anni, partono da lì. La storia di Linus cominciata nel 1965, con la mia irrimediabile malinconia di ragazzo triste, chiuso in collegio, culmina con la celebrazione della rivista che è cresciuta con me, e che oggi, da presidente della Fondazione Ferrara Arte, accolgo a Ferrara e al Castello Estense, per raccontare la storia della mia generazione". "Il nuovo corso di Linus, determinato dall'ingresso della Nave di Teseo e dalla direzione di Igort - aggiunge Elisabetta Sgarbi - è caratterizzato da un attento sguardo alla storia di Linus e del fumetto e dalla attenzione costante a trovare nuovi tratti e nuove voci. Questa mostra esemplifica questa direzione bifronte, che caratterizza ogni vero progetto culturale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA