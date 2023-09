Il Dehon di Bologna annuncia 20 titoli per il 23/24

Una cartellone basato soprattutto sulla qualità e non più sui nomi: è quello del teatro Dehon di Bologna annunciato in una conferenza stampa dal direttore di Teatro Aperto, la compagnia che da 38 anni gestisce la sala di via Libia, Piero Ferrarini. Venti titoli, dal prossimo 29 settembre fino alla fine di maggio, nei quali comunque i "nomi" non mancano, che costituiscono un cartellone multidisciplinare che va dalla prosa al musical, dai concerti al teatro dialettale, da quello per i bambini al teatro per il sociale.

Si rinnova infatti anche quest'anno la collaborazione con la Casa dei Risvegli Luca De Nigris per il consueto appuntamento del 7 ottobre. Dopo il periodo problematico della pandemia, il pubblico è tornato a frequentare le sale teatrali, e dunque Teatro Aperto torna alle produzioni proprie con due spettacoli, entrambi diretti da Piero Ferrarini: "L'aperitivo dei folli", piccolo gioiello umoristico ispirato ai meccanismi della commedia di boulevard di uno dei nomi di punta della drammaturgia contemporanea, Fernando Arrabal (dal 20 ottobre e poi per le feste di Capodanno, e "Orchidee al chiaro di luna" di Carlos Fuentes, spietata folie-à-deux incentrata sulla decadenza della Hollywood dei primordi e del cinema d'antan.

Primo appuntamento in calendario (dal 29/9) è la sesta edizione della rassegna musicale Bologna e Nuvole che vede sul palco Giorgio Comaschi e Franz Campi in "Canzoni da mangiare"; "Sono soul canzonette" presentata da Bononia Sound Machine e "Il diavolo e l'acqua santa" con Triptych e Apparato del Golgi. Una panoramica sui "nomi di punta" che saranno in scena durante la stagione e che comunque "non guastano", comprende Marisa Laurito e Francesco Paolantoni; Lucia Mascino ed Edoardo Siravo; Edy Angelillo, Antonio Cornacchione, Teo Mammucari, Laura Curino, Giobbe Covatta, Maurizio Casagrande, Maria Pia Timo, Max Pisu, Margherita Fumero, Marco Cavallaro e Roberto Mercadini. A completare il cartellone è stata annunciata anche una nuova rassegna dedicata al Sacro a teatro. Varie le forme di abbonamento già acquistabili.



