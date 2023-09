Buxus Consort Festival, 3 giorni di musica dedicati a Ezio Bosso

Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, si prepara a ospitare la terza edizione del Buxus Consort Festival, una tre giorni di musica e festa dedicata a Ezio Bosso, che si svolgerà dall'8 settembre al 10 settembre. Il programma prevede una serie di concerti e incontri fra il borgo e la golena del fiume per rincontrare Ezio Bosso attraverso la sua musica e i ricordi degli artisti e delle persone che hanno lavorato con lui.

per due distinti appuntamenti, a cominciare dal grande concerto d'apertura con l'orchestra e il Maestro Francesco Di Rosa all'oboe solista.

Risuoneranno le "navate" del vasto e le volte della, due suggestive cattedrali, una nella natura della golena e l'altra nel pieno dell'architettura barocca seicentesca. Tramontato il sole, all'gli argini, i canali e l'architettura industriale diverranno scenario per una sonorizzazione live del film The Lodger di Alfred Hitchcock. E si illuminerà, palcoscenico del concerto finale, con Anna Tifu al violino, solista insieme ai 20 elementi dell'orchestra Buxus Consort Strings.

"È con grande gioia che annunciamo la terza edizione del Buxus Consort Festival. Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno affinché questa giovane kermesse musicale possa ampliare sempre più i suoi orizzonti, conservando, allo stesso tempo, uno dei principi cardine di Ezio ovvero che 'la musica si può fare in un solo modo: insieme'", afferma Annamaria Gallizio direttrice organizzativa del festival. Anche quest'anno il festival ospiterà molti musicisti che hanno conosciuto Ezio Bosso e che hanno lavorato con lui. Allo stesso tempo ci saranno formazioni inedite per il festival, come il Bros Quartet.

Il festival si aprirà l'8 settembre alle 21 con Hidden Pains concerto inaugurale al Teatro Sociale. Si tratta dell'ultimo brano scritto da Ezio Bosso, particolarmente importante e significativo perché composto in un periodo nel quale aveva deciso di dedicarsi esclusivamente alla direzione d'orchestra.





