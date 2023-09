Al via la campagna Ismea sul biologico, con Elio e Sardella

I consumi di prodotti agricoli bio, dopo una crescita culminata nel 2020, stanno vivendo una fase delicata. Secondo i dati registrati dall'Ismea, gli acquisti domestici hanno segnato il passo nel 2022, con una crescita del +0,5% a fronte del +6,4% dell'agroalimentare complessivo. Le ragioni sono molteplici: si va dal prezzo più elevato dei prodotti bio rispetto a quelli convenzionali, alla scarsa conoscenza da parte dei consumatori dell'euro foglia, il marchio Ue che contrassegna i prodotti del settore, alla necessità di maggiori garanzie sul biologico.

Per promuovere il settore, il ministero di Agricoltura, sovranità alimentare e foreste lancia una campagna di comunicazione istituzionale, presentata da Ismea al Sana di Bologna. Testimonial sono Elio, protagonista degli spot tv e radio e di una webserie accanto gli influencer Revee, Carlotta Ferlito e Lulù Gargari e il conduttore e agronomo Luca Sardella, che ha realizzato alcune pillole informative.

"Il biologico sta in parte soffrendo la competizione di altri prodotti che" anche attraverso il packaging "insistono sui medesimi asset valoriali senza avere lo stesso sistema di controlli e garanzie", sottolinea il commissario straordinario Ismea Livio Proietti. "Il risultato è spesso una percezione vaga da parte del consumatore meno informato dei plus che distinguono il bio e questo non aiuta la penetrazione della categoria". Far conoscere il mondo del bio sarà cruciale per aumentare i consumi del settore, fanno notare Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio, e per Nicoletta Maffini, presidente di Assobio.

"Dobbiamo sostenere la domanda, altrimenti tutto il settore è in difficoltà", chiosa Francesco Torriani, coordinatore del settore biologico Alleanza Cooperative.

"Spiegare in modo adeguato la qualità dei nostri prodotti e l'affidabilità del sistema dei controlli e certificazioni è il primo passo per favorire un nuovo slancio dei consumi interni", sottolinea il sottosegretario Luigi D'Eramo che si è impegnato "a portare avanti per tutto il tempo necessario la campagna di comunicazione che dà risposte" agli operatori del settore e ai consumatori.



