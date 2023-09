Nautica da diporto: accordo Bologna-Napoli per nuovo sviluppo

Un'iniziativa che intende favorire lo sviluppo e la promozione, per la Riviera Adriatica e la Riviera Tirrenica, della piccola e media nautica da diporto frutto di un protocollo d'intesa fra le Amministrazioni Comunali Napoli e Bologna che vuole favorire i rispettivi territori regionali per incrementare la produttività di settore. E' questo uno dei contenuti principali dell'incontro in programma giovedì prossimo, 14 settembre (ore 12), nella sala Tassinari del Comune di Bologna, promosso per la presentazione della quarta edizione del Salone Nautico Internazionale in programma dal 21 al 29 ottobre nel quartiere espositivo di BolognaFiere spa. I momenti principali del progetto di lavoro legato al protocollo d'intesa si articoleranno negli appuntamenti del Salone Nautico nel capoluogo dell'Emilia-Romagna e del Salone Nautico Internazionale di Napoli, 'Navigare' (11-19 novembre).

Alla presentazione alla stampa, si apprende a Napoli dai promotori dell'accordo, parteciperanno il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, e gli organizzatori dell'evento, il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari e quello di Saloni Nautici Internazionali D'Italia (Snidi), Gennaro Amato, enti già in partnership per lo sviluppo del settore. Ai giornalisti saranno illustrati i contenuti dell'appuntamento di ottobre dedicato alla piccola e media nautica da diporto. Durante la conferenza saranno presentati, oltre ai contenuti della prossima edizione del Salone dedicato alla filiera nautica, le partnership con BolognaFiere spa e con Trenitalia. La presenza dei primi cittadini dei capoluoghi dell'Emilia-Romagna e della Campania sottolineerà, invece, i contenuti salienti del protocollo d'intesa.



