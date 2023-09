La stagione dell'Arena del Sole, apre Frankestein dei Motus

41 spettacoli di cui 15 produzioni, 13 coproduzioni e 13 ospitalità costituiscono il cartellone '23/24 #NuovoCieloNuovaTerra' che Emilia Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale ha predisposto per le due sale del Teatro Arena del Sole e per quella del Teatro delle Moline di Bologna: una sorta di "crocevia della creazione contemporanea che va oltre i confini mettendo in comunicazione cielo e terra", ha detto il direttore di Ert Valter Malosti. Il quale sarà il protagonista e regista del raro Antonio e Cleopatra di Shakespeare in programma a gennaio.

A inaugurare la stagione il 13 ottobre la prima assoluta di Frankenstein (a love story) dei Motus con in scena Silvia Calderoni; e poi Diari d'amore da Natalia Ginzburg, diretto da Nanni Moretti alla sua prima regia teatrale con protagonista Valerio Binasco. Dopo gli acciacchi dell'anno scorso, Pippo Delbono torna a Bologna con il suo ultimo lavoro Amore. "Anche per il 2023, secondo anno del triennio di attività 2022/24, il Ministero della Cultura ha confermato la rilevanza di Ert per la qualità della produzione e programmazione artistica e il costante impegno nell'esercizio della sua funzione pubblica, certificandolo come primo Teatro Nazionale per punteggio" ha detto il presidente di Ert Giuliano Barbolini "come pure per Carne, la rassegna di danza, che ha ricevuto il primo punteggio fra 57 festival e rassegne". Forte di questi ricinoscimenti, Ert ospiterà alcuni maestri, come Theodoros Terzopoulos con Aspettando Godot e il direttore dell'Odéon di Parigi Stéphane Braunschweig, che dirigerà La vita che ti diedi di Pirandello, con le attrici Daria Deflorian e Federica Fracassi.

E poi Filippo Timi con un lavoro che interseca la scrittura di Pasolini con sperimentazioni musicali; Toni Servillo in Tre modi per non morire; Ascanio Celestini con il suo L'asino e il bue; il regista portoghese Marco Martinis che presenta in prima nazionale Pendulum. E ancora Michela Lucenti e il suo Balletto Civile, la assoluta de Le serve che vede in scena Eva Robin's; Massimo Popolizio con Uno sguardo dal ponte; lacasadargilla con Il Ministero della Solitudine; Mario Perrotta, Fabio Condemi, Jacopo Gassmann ed ErosAntEros.



