Due ceste di girasoli sulla tomba di Luciano Pavarotti

Due ceste di girasoli, il fiore preferito dal tenore, sono l'omaggio floreale che i sindaci di Modena e Castelnuovo Rangone hanno deposto sulla tomba di Luciano Pavarotti, nel cimitero di Montale Rangone, nel 16/o anniversario della scomparsa.

Insieme a Gian Carlo Muzzarelli e a Massimo Paradisi era presente una delle figlie del Maestro, Giuliana, con la madre Adua Veroni. Alla breve cerimonia hanno partecipato anche parenti e amici, oltre al parroco di Montale Andrea Giannelli.

Questa mattina è stata celebrata anche una messa per il tenore nella chiesa di San Faustino a Modena, mentre in serata a Castelnuovo è in programma l'intitolazione di una piazza a Pavarotti.



