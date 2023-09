Da dog-sitter a 'estorsore', denunciato a Parma

Da dog-sitter a (presunto) estorsore. Protagonista un 40enne di Parma, vittima una coppia residente a Calestano, paese della montagna parmense, che all'uomo si erano rivolta per far custodire il loro cane mentre era in vacanza.

La vicenda risale allo scorso mese di agosto quando i proprietari nell'animale, in attesa di partire per un periodo di ferie, hanno iniziato a cercare una sistemazione per il cane.

Tramite un annuncio su un social network, entrano così in contatto con il 40enne che ha pubblicato un annuncio proprio come dog-sitter. La parti si incontrano nella casa dell'uomo a Parma, le impressioni sono buone e così i due decidono di affidare l'animale al 40enne con cui, nel frattempo, pattuiscono la retta settimanale per la custodia.

Una volta iniziata la vacanza, il 40enne ha però cominciato a pretendere bonifici sempre più alti, sostenendo che il cane si era reso protagonista di una serie di danni in casa. Per spingere la coppia a pagare è arrivato anche a minacciarli sia di sporgere denuncia che di attuare delle ritorsioni verso lo stesso animale. A quel punto i proprietari del cane hanno fatto ritorno a casa in anticipo e hanno recuperato il cane. Anche in questa ultima occasione, il 40enne ha cercato ancora di ottenere del denaro. La coppia, a quel punto, si è rivolta ai carabinieri e l'uomo è stato denunciato per estorsione.



