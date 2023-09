Ciclismo: memorial Pantani, il 16 settembre partenza da Riccione

Con la novità della partenza da Riccione e il tradizionale arrivo a Cesenatico, il 16 settembre torna il Memorial Marco Pantani - Gran Premio Sidermec. La corsa in ricordo del Pirata, presentata proprio a Riccione alla presenza anche del ct della Nazionale di ciclismo Daniele Bennati, si deciderà probabilmente nel circuito di Longiano, con due brevi salite: la prima, in località Crocetta, e il Muro di via Belvedere. Lasciato il circuito, percorso quattro volte, inizia la parte finale. Si attraverseranno Savignano sul Rubicone, Gatteo, Sala, via Fiorentina, transitando proprio davanti alla casa Pantani, Valverde di Cesenatico, per un primo passaggio sotto lo striscione d'arrivo. Avrà quindi inizio il classico circuito finale di Cesenatico con il traguardo finale in Viale Giosuè Carducci.

Tra i partecipanti annunciati, il campione italiano Simone Velasco (Astana), Fausto Masnada con la squadra della nazionale italiana, Pavel Sivakov e Magnus Sheffield della Ineos Grenadiers, Michael Matthews e Alessandro De Marchi della Jayco Alula, Lorenzo Rota della Intermarché Circus Wanty, Davide Formolo, Marc Hirschi, George Bennet (Uae Emirates), Lorenzo Fortunato e Vincenzo Albanese della Eolo Cometa.



