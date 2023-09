Accusato di filmare una ragazza nei camerini di un negozio

Avrebbe filmato con il telefonino una ragazza che si cambiava nei camerini di un negozio di abbigliamento, all'interno della galleria di un centro commerciale. È l'episodio che una studentessa modenese di 21 anni ha denunciato ai carabinieri, intervenuti al centro commerciale Gran Reno a Casalecchio di Reno (Bologna).

I militari hanno identificato un 25enne, italiano, che di fronte ai militari ha negato ogni accusa, mostrando anche il telefono nel quale, ad un primo esame, non erano presenti foto o video che ritraessero la ragazza. I carabinieri hanno tuttavia sequestrato l'apparecchio, per ulteriori accertamenti. Secondo il racconto della studentessa, il ragazzo l'avrebbe filmata sollevando il telefono sopra la parete che separa i camerini. Se l'episodio fosse confermato, il 25enne rischierebbe una denuncia per interferenze illecite nella vita privata.



